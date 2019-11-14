Минниханов назвал первого главу «Нижнекамскнефтехима» гордостью Татарстана

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей страничке в Instagram видеоролик к 90-летию Николая Лемаева, благодаря которому в Татарстане было построено крупнейшее в Европе нефтехимическое предприятие.

«Гордимся!» – написал Рустам Минниханов в подписи к видеоролику.

В шестидесятые годы под руководством Николая Лемаева в кратчайшие сроки практически на пустом месте бы построен «Нижнекамскнефтехим» и город Нижнекамск. Четыре раза решением ЦК и Совета Министров СССР строительство Нижнекамского химкомбината прекращалось в пользу строительства нефтехимических производств Западной Сибири, и только благодаря упорству и доводам Лемаева проект возобновлялся и был реализован.

Николай Лемаев руководил «Нижнекамскнефтехимом» 22 года, в этот период были введены уникальные по своему значению, масштабу и внедренным технологиям производственные мощности химкомбината. А Нижнекамск стал одним из современных и благоустроенных городов нашей страны. После руководства «Нижнекамскнефтехимом» Николай Лемаев работал на высоких должностях в Москве, возглавлял Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.

Указом Президента РФ Владимира Путина имя Николая Лемаева присвоено международному аэропорту «Бегишево».

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