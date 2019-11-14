(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Лжеаналитик с биржи обманул жительницу Чистополя на 450 тыс. рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В полицию обратилась 53-летняя женщина и рассказала, что искала возможность заработать в Сети. В один момент она увидела сайт с предложением торгов на финансовой бирже. Женщина зарегистрировалась, и через некоторое время с ней связался мужчина, который представился финансовым аналитиком. Под его руководством она открыла счет, куда перевела крупную сумму.

Новый трейдер несколько дней участвовала в торгах, пополняя свой счет. Потом она решила вывести деньги, но это оказалось непросто – ей было необходимо оплатить страховку и налог, а также открыть счет. На это ушло 450 тыс. рублей, но заработанные на торгах деньги она так и не получила.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



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