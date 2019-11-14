РФС оштрафовал «Динамо» за оскорбление его фанатами игрока «Рубина» Александра Ташаева

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение наказать ФК «Динамо» штрафными санкциями за оскорбления фанатами московского клуба полузащитника казанского «Рубина» Александра Ташаева.

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК „Динамо-Москва“ г. Москва на 90 тысяч рублей», — говорится в выдержке из официального документа КДК РФС на сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что в течение почти всей игры «Рубин» — Динамо», которая состоялась 9 ноября на поле Центрального стадиона Казани, около трехсот фанатов московского клуба выкрикивали бранные кричалки в адрес воспитанника академии московского «Динамо» Александра Ташаева. Ненависть к этому футболисту у фанатов бело-голубых началась с прошлого года, когда Ташаев перешел из «Динамо» в московский «Спартак». И даже нынешняя аренда в «Рубин» не изменила отношения фанатов к бывшему любимцу.

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