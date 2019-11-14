(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Челнинка лишилась 1,7 млн рублей, поверив в компенсацию за БАДы, сообщили ИА «татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В конце октября в полицию обратилась 55-летняя жительница Набережных Челнов. Женщина сообщила, что ей позвонил незнакомец и сообщил, что ей полагается серьезная выплата за ранее купленные некачественные БАДы. Однако для получения денег ей необходимо оплатить услуги курьера, оформление бумаг у адвоката и так далее. Аферист заверил челнинку, что и эти траты вернутся вместе с компенсацией.

Доверчивая женщина перевела на счета мошенников 1,2 млн рублей. Но вскоре ей позвонили якобы из суда и попросили оплатить некие издержки. Тогда челнинка пошла в банк и взяла на эти цели еще полмиллиона рублей, которые также перевела аферистам.

Компенсации женщина так и не дождалась, после чего решила обратиться в полицию.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.