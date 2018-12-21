В Казани на аукционе разыграют 18 точек для торговли елками

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Исполком Казани разыграет права на размещение елочных базаров в Казани 26 ноября. На торги выставили 18 участков по 30 кв. метров, среди них есть и площадка на Чеховском рынке. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов и правовых актов Казани.

«Комитет потребительского рынка исполнительного комитета города Казани <...> проводит 26 ноября 2019 года электронный аукцион по продаже прав на размещение елочных базаров на территории Казани», — говорится в сборнике.

Начальная (минимальная) стоимость права организации елочного базара варьируется от 9 до 17 тыс. рублей, а шаг аукциона на электронной площадке составит 5% от начальной суммы. Кстати, несколько лет назад на подобных торгах исполкому удалось реализовать только 3 лота из 11.

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