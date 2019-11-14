Татарстанцы завоевали восемь медалей Всероссийских соревнований по подводному спорту

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Татарстанские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту среди юношей и девушек, которые проходили в Саранске, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Республику представляли участники из Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска. Всего в личном зачете татарстанцы завоевали восемь медалей различного достоинства. Кроме того, команда два раза становилась серебряным призерам в эстафетном плавании по итогам двух соревновательных дней.

Из татарстанцев отличился мастер спорта международного класса, член юношеской сборной страны Амир Хусаинов — молодой человек победил на дистанциях 200 и 400 метров в классических ластах.

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