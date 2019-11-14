КАМАЗ требует изъять у Челнов более ста городских автобусов

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). КАМАЗ требует расторгнуть договор с МУП «Электротранспорт» о передаче по договору финансовой аренды городских автобусов и вернуть 124 «НЕФАЗа». Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда РТ.

«Судья Арбитражного суда Республики Татарстан, ознакомившись с исковым заявлением Акционерного общества «Лизинговая компания „КАМАЗ“, г. Набережные Челны <...> к Муниципальному унитарному предприятию „Электротранспорт“, г. Набережные Челны, <...> о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств, установил <...> принять, возбудить производство по делу», — говорится в материалах дела.

Следующее заседание назначено на 20 ноября. Всего компания передала городу в лизинг 190 автобусов на газовом топливе.

Напомним, в начале сентября генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин заявил, что администрация города «абсолютно не способна организовать перевозки». На выставке Comtrans 2019 он сообщил, что долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию превышают 700 млн рублей.

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