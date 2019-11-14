Региональный чемпионат WorldSkills по компетенции «Ветеринария» пройдет в Буинске

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Региональный чемпионат WorldSkills по компетенции «Ветеринария» стартовал в Буинском ветеринарном техникуме республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, участников соревнований поприветствовала начальник отдела образования и инновационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Рузалина Валиуллина, подчеркнув важность проведения чемпионата для повышения престижа рабочих профессий.

По информации пресс-службы профильного министерства, участниками конкурса приняли 11 человек, 5 из которых – юниоры.

Соревнования будут проходить в течение трех дней, ребятам предстоит выполнить семь заданий, в частности, провести лабораторные исследования, ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов и сырья животного и растительного происхождения, первичный осмотр животных, уточнили в министерстве.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», региональный чемпионат проводится с 13 ноября по 7 декабря по 96 компетенциям в возрастной категории от 16 до 22 лет, а также по 66 компетенциям «Ворлдскиллс Юниоры» для конкурсантов в возрасте до 16 лет.

Лучшие конкурсанты войдут состав сборной Татарстана по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и будут представлять республику на полуфиналах и в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia 2020 в Новокузнецке.

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