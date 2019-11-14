Хоккейное «Зеленое дерби» 23 декабря пройдет в Давосе

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Накануне стартовала продажа билетов на матч «Салават Юлаев» − «Ак Барс», информирует официальный сайт казанского клуба. «Зеленое дерби» состоится 23 декабря в швейцарском Давосе в рамках KHL World Games.



Стоимость билетов от 10 (стоячие места для фанатов) до 40 швейцарских франков (обычные сидячие места). Для детей до 6 лет вход сопровождении родителей свободный. Для подростков от 7 до 19 лет стоимость билета составит 50% от его изначальной цены.

Проект KHL World Games был запущен в прошлом сезоне. Тогда ЦСКА и СКА сыграли в Вене против «Слована», а затем в Таллине – против рижского «Динамо».







Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.