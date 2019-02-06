Казанские вертолеты Ми-38 и «Ансат» впервые представят на рынке Ближнего Востока

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Холдинг «Вертолеты России» впервые представил за рубежом новый вертолет Ми-38 казанской сборки. Машина с салоном повышенной комфортности будет демонстрироваться на экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019, а также примет участие в летной программе. Еще одной новинкой авиасалона станет легкий казанский вертолет «Ансат», который будет впервые представлен на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Dubai Airshow станет первой зарубежной площадкой, где мы продемонстрируем новейший Ми-38, так что мы можем говорить о мировой премьере этой машины, а также о дебюте „Ансата“ на Ближнем Востоке. В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому помимо летных образцов на своем стенде мы представим беспилотник VRT300, а на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun — макет легкого однодвигательного вертолета VRT500», — прокомментировал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вертолет Ми-38 изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности.

«Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности», – поделился мнением Мантуров.

Вертолет Ми-38 в гражданском исполнении впервые был представлен на московском авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился Президент РФ Владимир Путин. Дальность полета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1 тыс. километров. Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонн, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.

Легкий вертолет «Ансат» оснащен двумя двигателями и может применяться для пассажирских перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания «Ансата», доказавшие возможность его работы в горной местности на высотах до 3,5 тыс. метров, а также климатические испытания, подтвердившие возможность эксплуатации в температурном режиме от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию.

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