WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 ноября 2019, 14:02

Экономика и финансы

Казанские вертолеты Ми-38 и «Ансат» впервые представят на рынке Ближнего Востока

Рекомендуем

Экономика и финансы

Казанские вертолеты Ми-38 и «Ансат» впервые представят на рынке Ближнего Востока

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Вертолет Ми-38 в гражданском исполнении впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился Президент РФ Владимир Путин.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Холдинг «Вертолеты России» впервые представил за рубежом новый вертолет Ми-38 казанской сборки. Машина с салоном повышенной комфортности будет демонстрироваться на экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019, а также примет участие в летной программе. Еще одной новинкой авиасалона станет легкий казанский вертолет «Ансат», который будет впервые представлен на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Dubai Airshow станет первой зарубежной площадкой, где мы продемонстрируем новейший Ми-38, так что мы можем говорить о мировой премьере этой машины, а также о дебюте „Ансата“ на Ближнем Востоке. В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому помимо летных образцов на своем стенде мы представим беспилотник VRT300, а на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun — макет легкого однодвигательного вертолета VRT500», — прокомментировал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вертолет Ми-38 изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности.

«Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности», – поделился мнением Мантуров.

Вертолет Ми-38 в гражданском исполнении впервые был представлен на московском авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился Президент РФ Владимир Путин. Дальность полета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1 тыс. километров. Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонн, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.

Легкий вертолет «Ансат» оснащен двумя двигателями и может применяться для пассажирских перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания «Ансата», доказавшие возможность его работы в горной местности на высотах до 3,5 тыс. метров, а также климатические испытания, подтвердившие возможность эксплуатации в температурном режиме от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани на аукционе разыграют 18 точек для торговли елками

Новости дня
14:41
Минэкологии РТ: Заблудившиеся в огороде лебедята улетели на юг

Экологи из Азнакаевского района Татарстана еженедельно навещали подопечных лебедят на озере.

14:31
РФС оштрафовал «Динамо» за оскорбление его фанатами игрока «Рубина» Александра Ташаева

Матерные кричалки в адрес футболиста оценили штрафом в 90 тысяч рублей.

14:22
Елабужский канал «Восьмая школа» признали лучшим на всероссийском конкурсе

Награждение лауреатов состоялось в Международном информационном агентстве «Россия сегодня».

14:02
Казанские вертолеты Ми-38 и «Ансат» впервые представят на рынке Ближнего Востока

Вертолет Ми-38 в гражданском исполнении впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился Президент РФ Владимир Путин.

14:01
Редактора Татарской Лиги КВН Ильяса Хасанова проводили в последний путь аплодисментами

Ильяс Хасанов был человеком с огромным потенциалом, но не успел полностью его воплотить, считает Айрат Тагиров.

13:56
Обновления на сайте Госсовета РТ позволят быстрее рассматривать обращения татарстанцев

Обращения, направленные в «Интернет-приемную», напрямую поступают на регистрацию в парламент и к депутату.

13:55
Молодой паре из Альметьевска грозит до 12 лет колонии за торговлю наркотиками

Мужчину и девушку задержали в поселке Красноармейка, где они сооружали тайники с «синтетикой».

13:46
Полузащитник «Рубина»: Хотелось бы сыграть в чемпионате Франции или Нидерландов

Игорь Коновалов прокомментировал интерес к себе из московского «Динамо».

13:38
Два игрока «Рубина» сыграли за юношескую сборную России

Россияне сыграли вничью с Косово в первом матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 (U19).

13:35
Депутаты Госдумы РФ поделились опытом с юными корреспондентами телеканала «ШАЯН ТВ»

В рамках дружественного визита также прошло возложение цветов к памятникам татарским писателям в Москве.

13:18
В Казани на аукционе разыграют 18 точек для торговли елками

Торги на право размещения елочных базаров пройдут 26 ноября.

13:09
Более 430 тыс. рублей выманили у челнинца лжебанкиры под предлогом выдачи кредита

Аферисты убедили мужчину, что для получения займа ему необходимо оплатить комиссию и страховку.

13:08
КНИТУ-КХТИ стал площадкой для новой компетенции регионального этапа WorldSkills

Победители республиканского этапа отправятся представлять Татарстан на всероссийском чемпионате WorldSkills Russia в Новокузнецке.

13:06
Профессор КФУ: «Зима в Казань не торопится»

Ближайшая декада в столице Татарстана будет аномально теплой.

13:00
Госкомитет по тарифам РТ проверит казанских перевозчиков в течение двух недель

Автотранспортные предприятия начали продавать автобусы из-за нехватки денег на закупку подорожавшего дизельного топлива.

12:58
Минниханов откроет в Казани ресурсный центр развития кооперации

Президент РТ примет участие в семинаре по развитию потребительской кооперации, который пройдет в столице РТ.

12:50
По решению исполкома в Казани снесут 102 объекта самостроя

В городе демонтируют павильоны для торговли, морские контейнеры и гаражи.

12:46
«Мусорный» регоператор судится с Госкомитетом РТ по тарифам

УК «ПЖКХ» просит Арбитражный суд РТ отменить постановление ведомства.

12:43
Поездка на «Тигре» и примерка бронежилета: кадеты узнали о службе спецназа УФСИН по РТ

13 ноября в России отметили 29-ю годовщину со дня образования подразделений специального назначения уголовно-исполнительной системы.

12:40
В сети Tele2 Приволжья стало больше 4G-устройств
12:40
Минниханов назвал первого главу «Нижнекамскнефтехима» гордостью Татарстана

Сегодня экс-министру химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николаю Лемаеву исполнилось бы 90 лет.

12:35
Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Мордовия
12:30
Минниханов презентует Болгарскую исламскую академию на саммите толерантности в ОАЭ

Президент РТ расскажет о возрожденном Соборе Казанской Богоматери гостям мирового форума.

12:22
Строительство логоцентров Wildberries и Ozon обеспечит работой жителей Зеленодольска

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии начала строительства новых складских комплексов в Зеленодольском районе.

12:20
Проект бюджета РТ рассмотрят во втором чтении на заседании парламента 27 ноября

На пятое заседание Госсовета РТ шестого созыва внесено 20 вопросов.

События