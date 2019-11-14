В Казани пройдёт концерт солистов с уникальными голосами

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казанской филармонии 15 ноября состоится большой концерт солистов с уникальными голосами Артура Исламова и Эльзы Заяри. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал оперный певец, солист Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Артур Исламов.

«Это уникальный концерт, такого сто процентов еще никто не делал. Концерт пройдёт в эстрадном жанре и будет состоять как из татарских песен, так и зарубежных», — поделился собеседник.

В концерте примут участие солистка Казанской оперы, лауреат II степени XXVI международного конкурса им. М. И. Глинки Эльза Заяри, солист Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая, член Союза композиторов РТ и РФ, дирижер Ильяс Камалов и художественный руководитель оркестра Театра на Булаке Дмитрий Чирков.

Артур Исламов и Эльза Заяри обладают неповторимыми по красоте тембрами, невероятной силой голоса. Репертуар исполнителей обширный: опера, эстрадные песни, песни в жанре рок и др.

Музыканты раскроют публике новый стиль исполнения — «кроссовер», предполагающий переход из одного жанра в другой в рамках одной песни.

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