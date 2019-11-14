Финалом сезона стрит-арт программы в Альметьевске станет бесплатная экскурсия к мифам

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Сезон 2019 года креативной паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске завершится бесплатной для всех желающих экскурсией по созданным на городских объектах картинам-муралам. Пешую прогулку по маршруту произведений в масштабе города, которая начнется 16 ноября в 14 часов от дома № 90 на улице Герцена, анонсирует Министерство культуры РТ.

«Сказки о золотых яблоках» — проект-пятилетка, инициированный в 2017 году «Татнефтью» и реализуемый петербургским Институтом исследования стрит-арта, благодаря которому стены типовых безликих советских многоэтажек и производственных построек оживляют яркие полотна знаменитых художников из разных стран. Название проекта подчеркивает, что реанимация облика нефтяного городка с помощью современного уличного искусства основана на образах из истории, легенд, городских мифов Альметьевска.

Во время бесплатной экскурсии участники увидят как картины-муралы прошлых сезонов проекта, так и восемь новых произведений, которые этим летом создавали в Альметьевске художники из пяти стран. Организаторы просят желающих пройти предварительную регистрацию. Прогулка-экскурс рассчитана на 1,5 часа.

К слову, за прошедший сезон 10 альметьевцев сами стали экскурсоводами программы «Сказки о золотых яблоках», пройдя спецкурс от петербургских коллег из 44 часов лекций и мастер-классов «Гид по сказкам». «Новобранцы» 2019 года уже успели провести 35 бесплатных вело- и пешеходных экскурсий по объектам программы.

Кроме того, для жителей города прошли 22 мероприятия просветительской программы «Мой город, моя улица», лекторами которых становились асы из Испании, Германии, Санкт-Петербурга, Сочи, Перми и др. В мастер-классах по каллиграфии, созданию масок, вышивке на сетке-рабице, мультипликации и т. д. поучаствовали не менее 850 человек.

Кураторы программы уже начали обсуждать особенности татарской мифологии и направления проекта на 2020 год, проведя проектную сессию в Санкт-Петербурге. По созданным с 2017 года объектам, подчеркивают они, на групповые и индивидуальные экскурсии отныне можно записываться по электронной almetvelogid@gmail.com.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.