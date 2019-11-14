Госалкогольинспекция изъяла в Казани более 100 литров пивной «просрочки»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Казанское подразделение Госалкогольинспекции РТ в ходе очередного рейда обнаружило и изъяло у недобросовестных продавцов более 100 литров просроченного пива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что вся партия «просрочки» была обнаружена в одном месте — торговой точке по ул. Чуйкова.

«В ходе осмотра торгового помещения установлено, что в обороте находилось не только пиво с истекшим сроком годности, но и спиртосодержащая жидкость в общем объеме свыше 100 литров», — рассказали представители Госалкогольинспекции и добавили, что выйти на след недобросовестных торговцев алкоголем помогла система ГИС «Народный контроль».

По итогам проверки ведомство возбудило административное расследование, его итоги инспекторы передадут в суд.

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