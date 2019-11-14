У мошенников появился новый способ обналичивания денег с банковских карт

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Среди мошенников, ворующих средства с банковских карт с помощью социальной инженерии, распространился новый способ обналичивания денег в российских банках, сообщают «Известия».

Злоумышленники используют в качестве транзитного этапа по выводу средств онлайн-сервисы по переводу денег с карты на карту (система card2card переводов). Ход действий следующий: человек вбивает данные «пластика», с которого хочет снять деньги, и карты, на которую планирует зачислить. Под видом сотрудников банка они звонят владельцу карты-отправителя и просят их сообщить код подтверждения из SMS. В результате деньги оказываются на виртуальной карте, которые есть, например, в «Яндекс.Деньги», Webmoney, QIWI.

Отмечается, что мошенники, которым удается украсть деньги с чужой карты, используя методы социальной инженерии, переводят их на виртуальный «пластик» в 80% случаев.

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