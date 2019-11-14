Татарстан освоил более 70% выделенных на нацпроекты средств

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). К началу ноября в Татарстане освоили 71,3% средств (более 18 млрд рублей — прим. Т-и), направленных на исполнение национальных проектов. Об этом сообщил глава Минэкономики РТ Фарид Абдулганиев.

Он добавил, что в текущем году в республике воплощаются в жизнь мероприятия по 49 региональным проектам. Последние затрагивают социальную сферу и экономику РТ.

«На их реализацию выделено 25,7 млрд рублей, включая 18,1 млрд рублей из федерального и 7,6 млрд рублей из республиканского бюджетов. На начало ноября на реализацию нацпроектов поступило 20,7 млрд рублей, из них 14,8 млрд — из федерального бюджета», — отметил Абдулганиев.

Средства использовали для восстановления и строительства более 340 объектов по всей республике, проведения чемпионата WorldSkills, закупку оборудования, адресную поддержку населения, социальных выплат и другие мероприятия. По словам Фарида Аблуганиева, республика исполнит в полном объеме все взятые на себя обязательства.

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