Путин рассказал, что спасло экономику России от сползания в рецессию

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Рациональный подход к расходу бюджетных средств, развитие ключевых секторов экономики и поддержка банковской системы помогли российской экономике избежать рецессии. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на церемонии закрытия делового форума БРИКС, сообщает радио Sputnik.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», – отметил Президент РФ.

Путин выразил мнение, что темпы роста российского ВВП не отражают возможности его потенциала, поэтому власти страны стараются создавать максимально комфортные условия для новых капиталовложений. Идет работа над упрощением регуляторных норм, выстраивается современная инфраструктура для развития бизнеса. Как результат, в октябре 2019 года Всемирный банк в очередной раз улучшил оценки делового и инвестиционного климата России.

«Инвестиционная привлекательность, в том числе рынка ценных бумаг, повышается. Так, по итогам первого квартала этого года объём вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на 4 млрд долларов», – уточнил глава государства.

В своем выступлении Президент РФ напомнил, что Россия активно участвует и в международной торговле, расширяет экономические связи с зарубежными странами и прежде всего с партнёрами по БРИКС. В 2018 году товарооборот РФ с государствами «пятёрки» вырос на 22,5% – до 125 млрд долларов.

По данным Росстата, экономика РФ в III квартале 2019 года выросла на 1,7%, за 9 месяцев рост составил 1,1%. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало ускорение роста ВВП России за 9 месяцев в 1,2%.

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