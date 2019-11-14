В Нижнекамске выявят лучших профессионалов в компетенции «Сантехника и отопление»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске выберут лучших представителей рабочей молодежи по системе WorldSkills Russia. Одной из площадок, где проходят соревнования по профессиональному мастерству, является Нижнекамский политехнический колледж. Здесь среди конкурсантов выявляют лучших в компетенции «Сантехника и отопление», сообщает «НТР 24».



В соревнованиях принимает участие молодые специалисты и молодежь, которым не исполнилось еще 16 лет, из разных районов республики. Бороться за победу участники будут в течение трех дней.

Оценят молодых специалистов регионального этапа чемпионата WorldSkills эксперты. Один из членов жюри – главный эксперт национального движения WorldSkills Russia по компетенции «Сантехника и отопление» из Москвы Иван Власов.



Победитель отправится на национальный чемпионат профессионального мастерства.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Зеленодольске открыли площадку для регионального чемпионата WorldSkills Russia, там проходят соревнования в компетенции «Промышленная автоматика». Тетюши принимают региональный этап WorldSkills Russia по компетенции «Спасательные работы».

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