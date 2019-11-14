(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Чтобы не сбить пешехода, в Казани автоледи на внедорожнике снесла дорожный знак. Видеозапись с места ДТП появилась на страницах в соцсетях.

Как сообщают пользователи Сети, авария произошла сегодня утром на улице Техническая, неподалеку от магазина «Находка». По предварительным данным, девушка-водитель за рулем «Хендэ» едва не сбила пешехода. Чтобы предотвратить ДТП, автоледи вывернула руль вправо и влетела в дорожный знак.

Точную причину аварии установят инспекторы ГИБДД.



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