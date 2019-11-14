Закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу прошел второе чтение в Госдуме

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Законопроект о праве детей из одной семьи поступить в один детский сад или школу прошел второе чтение в Госдуме. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Сложности с зачислением младших детей в те образовательные учреждения, где учатся их старшие братья или сестры, существуют давно во многих регионах, заявил один из авторов законопроекта — глава думского Комитета по законодательству Павел Крашенинников.

«Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам», — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В первом чтении закон касался только школ, ко второму было решено распространить действие поправок и на детсады.

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