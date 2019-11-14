Два человека погибли и трое ранены в результате стрельбы в колледже в Благовещенске

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Два человека погибли и еще трое ранены в результате стрельбы в колледже в Благовещенске, сообщает издание ТАСС.

Утром в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла стрельба. По данным Следственного комитета региона, 19-летний студент вошел в здание колледжа и устроил стрельбу. Жертвой стрелка стал 19-летний парень. Еще трое молодых людей (17, 19 и 20 лет) ранены. У всех многочисленные пулевые ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Стрелок заперся в одном из кабинетов колледжа и покончил с собой.

По данным СМИ, причиной стрельбы мог стать конфликт между студентами – над студентом, устроившим стрельбу, якобы издевались ровесники. Причины трагедии устанавливаются.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.