Россияне потратили 17 млрд рублей на распродаже на AliExpress

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). На прошедшей распродаже на AliExpress россияне потратили 17,2 млрд рублей, пишет «Газета.Ru».

Прошедшая двухдневная распродажа была приурочена ко Всемирному дню шопинга. 11 и 12 ноября 5 млн жителей России совершили на площадке более 30 млн покупок. Самым популярным товаром стал iPhone XR, россияне также часто покупали робот-пылесос iLIFE и телевизор Skyworth.

Отмечается, что в пиковые часы оборот составлял более миллиарда рублей в час.

В среднем россияне тратили на AliExpress 1 тыс. 349 рублей, следует из данных сервиса «Яндекс.Касса».

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