Центровой «Олимпии» о победе над УНИКСом: «Мы были лучше, поэтому победили»

(Любляна, 14 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский центровой словенской «Олимпии» Микаэль Хопкинс прокомментировал победный домашний матч Кубка Европы с казанским УНИКСом (81:76).

«Отлично сыграли с хорошей командой. Что в защите, что в нападении. Мы хорошо двигали мяч, были лучше на подборе. А победили, потому что сыграли на своем уровне», — сказал Хопкинс.

Говоря о своей результативной игре (на его счету 20 очков), центровой объяснил это командными действиями: «Мои очки стали итогом нашей хорошо организованной игры и помощи партнеров».

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