Капитан УНИКСа о поражении от «Олимпии»: «Не забили в концовке важные мячи»

(Любляна, 14 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан казанского УНИКСа, американский защитник Джамар Смит прокомментировал гостевое поражение в Кубке Европы от словенской «Олимпии» (76:81).

Смит стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков и сделав 5 передач.

«Трудная игра получилась, как и прошлая. Очень похожи. Мы неплохо сыграли в нападении в первой четверти, но затем стали атаковать хуже. Немного еще удачи в концовке не хватило, не забили ряд важных бросков», — резюмировал Смит.

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