Защитник УНИКСа об удалении главного тренера: Я считаю, что судьи были неправы

(Любляна, 14 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников прокомментировал эпизод с удалением в третьей четверти гостевого матча Кубка Европы с «Олимпией» (76:81) главного тренера гостей Димитриса Прифтиса.

«В том эпизоде я выбил мяч, убегал в быстрый прорыв, и тут мне ударили по руке. Судьи фиксируют не умышленный фол, а передачу, и хозяева забивают трехочковый. Я считаю, что это было неправильно», — сказал Колесников.

Напомним, что Прифтис эмоционально отреагировал на этот эпизод и получил технический фол, затем вновь не сдержал эмоций и получил второй технический — удаление.

Объясняя причины поражения, Колесников отметил, что хозяевам помогла поддержка трибун: «Но дело не в том броске. У нас был хороший настрой в конце, но мы промазали несколько бросков, а хозяева, играя в родных стенах, свои забили, так они и победили. Мы играли во второй половине достаточно хорошо».

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