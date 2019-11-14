Главный тренер «Олимпии» о победе над УНИКСом: Начали мы неважно, но сделали выводы

(Любляна, 14 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер словенской «Олимпии» Римац Славин прокомментировал домашнюю победу в Кубке Европы над казанским УНИКСом (81:76), отметив, что его команда провела отличный матч.

«Мы готовились к жесткой и быстрой игре. Так в целом и получилось. Правда, из-за наших ошибок быстро пропустили 8 очков, но затем сделали выводы и в целом показали отличный баскетбол. Порой вели в счете почти 20 очков, но, к чести гостей, они сражались достойно и до самого конца. Очень рад, что победили», — резюмировал Славин.

Говоря о перспективах своей команды, образованной летом после слияния хорватской «Цедевиты» и «Олимпии», наставник словенцев был полон оптимизма: «Попасть во второй этап Кубка Европы будет очень сложно, но мы будем стараться. Нам еще нужно время, чтобы стать единой командой и полностью сыграться. Сезон только начался, мы голодны до побед, и у команды большой потенциал. Думаю, что лишь после Нового года мы заиграем гораздо сильнее».

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