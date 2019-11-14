Бродвейский хит о том, как «шоу пошло не так», представят в Казани 23 и 24 ноября

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Бродвейский хит «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» покажут в Казани 23 и 24 ноября.

Посмотреть спектакль будет большой удачей, так как ранее он уже был представлен в более чем 20 странах пяти континентов и получил самые престижные театральные награды.

Авторы пьесы – Джонатан Сэйер, Генри Шилдс и Генри Льюис. Трое молодых людей познакомились в Лондонской академии музыкального и драматического искусства (LAMDA). До основания Mischief Theatre они несколько лет работали вместе в комедийном жанре.

Первой их постановкой стала «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» (премия Лоуренса Оливье в Лондоне – за лучшую новую комедию, премия «Тони» в Нью-Йорке – за лучшие декорации, премия «Мольера» в Париже – за лучшую новую комедию). Комедия впервые была показана в Лондоне и представлена широкой публике на театральном фестивале в Эдинбурге. После этого состоялся тур по Великобритании. С сентября 2014 года спектакль регулярно проходит в лондонском Вест-Энде. Также шоу можно увидеть на Бродвее.

Согласно сюжету пьесы, труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета пытается поставить детектив в духе Агаты Кристи. Все их попытки оборачиваются чередой невероятных комичных ситуаций, с которыми тщетно пытаются справиться внешне невозмутимые артисты. При этом подчас в них приходится принимать участие и зрителям спектакля.

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