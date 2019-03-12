Минниханов посетит Всемирный саммит толерантности в ОАЭ, посвященный диалогу культур

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в работе II Всемирного саммита толерантности, который откроется в Объединенных Арабских Эмиратах. На полях форума руководителя республики ждет ряд деловых встреч. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Рустам Минниханов примет участие в торжественной церемонии открытия II Всемирного саммита толерантности, а также посетит ряд сессий», – отметили в пресс-службе.

Ожидаются встречи Президента Татарстана с министром толерантности ОАЭ шейхом Нахайяном Мубараком Аль Нахайяном и генеральным секретарем благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies принцессой Ламией бинт Маджид Аль Сауд.

Всемирный саммит толерантности проходит в Дубае под патронажем вице-президента и Премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума. Главная тема форума обозначена так: «Толерантность в мультикультурализме: достижение социальных, экономических и гуманитарных преимуществ толерантного мира». Саммит пройдет при участии более 2 тыс. специалистов, экспертов, ученых, общественных деятелей и посланников из международного дипломатического сообщества всего мира.

Ожидается, что участники форума обсудят пути распространения ценностей терпимости на глобальном уровне, поддержки конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями. На площадках саммита состоится обмен мнениями о значении укрепления партнерских отношений и сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и безопасности во всем мире.

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