В Бугульме наградили победителя республиканского конкурса в номинации «Экосемья»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В номинации «Экосемья» республиканского конкурса «Эковесна» победу одержала семья Черепановых из Бугульмы, пишет «Бугульминская газета».
«Зеленый» конкурс «Эковесна» состоялся с целью проведения эколого-просветительских мероприятий в рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане. Он проходил в два этапа. Первый – на районном уровне, победители которого были направлены на второй этап акции в Министерство экологии и природных ресурсов РТ.
По результатам республиканского конкурса определились победители.
Глава Бугульминского района Линар Закиров вручил памятные подарки и диплом победителя конкурса семье Черепановых.