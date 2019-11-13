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Татар-информ

14 ноября 2019, 06:38

Культура

Здания исторической части Елабуги приведут в порядок

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Культура

Здания исторической части Елабуги приведут в порядок

Фото: elabuga-rt.ru

Эксперты в лице руководителей осмотрели улицы Казанскую, Тойминскую, Спасскую и вернулись обратно по проспекту Нефтяников.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Здания исторической части Елабуги приведут в порядок, а также определят основные проблемы, на которые следует обратить внимание, пишет газета «Новая Кама».



С этой целью руководство Елабуги совершило обход по исторической части города. В экспертную комиссию вошли глава исполкома района Рустем Нуриев, руководители предприятий ЖКХ, благоустройства, сотрудники музея-заповедника.



Обход начался от площади Ленина, где на сегодняшний идет реконструкция. Гендиректор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко обратила внимание Рустема Нуриева на затянувшиеся работы по укладке брусчатки на улице Гассара.



Брусчатку укладывали к празднованию тысячелетия города – когда была проделана колоссальная работа, благодаря которой эта часть города стала излюбленным местом для прогулок горожан и туристов. Однако за более чем десять лет внешний облик улиц ухудшился.

Далее эксперты осмотрели улицы Казанскую, Тойминскую, Спасскую и вернулись обратно по проспекту Нефтяников. Десант руководителей то и дело совершал остановки.



Участники обсудили уборку главной туристической улицы от мусора и от снега зимой. По правилам благоустройства города следить за чистотой прилегающей территории должны владельцы магазинов, торговых лавок, заведений общепита, которых на Казанской достаточно. Однако не все добросовестно относятся к своим обязанностям. На улице власти обнаружили заросшие клумбы, сломанные водостоки, мусор, траву из брусчатки, а зимой – сугробы и гололед. Для решения этой проблемы отделу муниципального контроля было рекомендовано более тесно общаться с владельцами торговых точек.

Часть зданий исторической части города передали в частные руки с условием, что они будут содержаться в надлежащем состоянии. Однако не все собственники ответственно отнеслись к своим обязанностям – некоторые дома требуют ремонта фасадов, установки новых стекол.

Остановились участники рейда и у родника на проспекте Нефтяников. Место в захламленном состоянии. Чтобы привести родник в порядок, было запланировано организовать на данной территории городской субботник.

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