В Нижнекамске открыли набор в Школу будущего депутата

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске запустили новый проект «Школа будущего депутата». Цель – набрать пул потенциальных народных избранников муниципального уровня к будущему году, когда состоятся выборы в городской и районный советы. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Для участников проведут мастер-классы и семинары. Кроме того, будущие парламентарии познакомятся с принципами формирования бюджета, управленческими методиками, спецификой деятельности.

При последующей победе на выборах полученные знания позволят быстрее включиться и войти в нужный ритм работы.



Заявку нужно заполнить до конца ноября. Открытие школы будущего депутата запланировано на декабрь.

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