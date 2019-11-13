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Татар-информ

14 ноября 2019, 05:20

Общество

В военном парке села Старое Дрожжаное призывников проводили в армию

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Общество

В военном парке села Старое Дрожжаное призывников проводили в армию

Фото: chuprale-online.ru

Где именно будут отдавать долг Родине новобранцы, выяснится на республиканском сборном пункте военного комиссариата.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Ранним утром в военном парке имени П. В. Дементьева в селе Старое Дрожжаное состоялись торжественные проводы в армию четырех призывников. Об этом пишет газета «Родной край».

Служить на благо Родины будут Риннур Ахметзянов из села Новые Какерли, Ильфат Бикчуров из Большой Цильны, Василий Семенов из Коршанги Шигали и Ранис Фаткуллин из Старых Какерлей.

Проводы состоялись при участии представителей власти Дрожжановского района, глав сельских поселений, родителей, друзей и близких. По сложившейся традиции перед отъездом будущих защитников Отчизны с напутственными словами к новобранцам обратились замруководителя исполкома района Айрат Залялов, глава Звездинского сельского поселения Виктор Григорьев и зампредседателя районного совета ветеранов Рустам Хамидуллин.

Они пожелали ребятам добиться успехов на ратном поприще, а по завершении службы обязательно вернуться на малую родину.

Теплые слова в адрес будущих солдат армии прозвучали и от председателя районного совета ветеранов Афганской войны Виктора Петухова. Он рассказал о своей службе, святом воинском долге, а также посоветовал, что делать, чтобы стать настоящим солдатом.

«Всем ребятам, кто завтра станет защитником Родины, хочется пожелать счастливой службы», – пожелал напоследок Виктор Петрович.

Где именно будут отдавать долг Родине новобранцы, выяснится на республиканском сборном пункте военного комиссариата. Именно там парней распределят по родам войск. Многие из тех, кто уже призван в армию, служат в разных военных частях.

Новобранцы попрощались с родными, знакомыми, близкими, невестами. Проводы сопровождались веселыми шуттками и песнями.

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