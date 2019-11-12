Юные менделеевцы в рамках проекта «Хлебная артель» узнали все «От колоска до каравая»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В рамках проекта «Хлебная артель» в школе № 1 города Менделеевска для девятиклассников провели профориентационное занятие «От колоска до каравая». Об этом пишут «Менделеевские новости».



Благодаря занятию школьники расширили свои знания о хлебе, его производстве, подробнее узнали о профессиях тракториста, селекционера, агронома, тестовода, комбайнера и пекаря. Школьники поделились на команды, творчески рассказывали о профессиях, создавали орудия труда специалистов, разгадывали тематические кроссворды, креативили.



В финале урока состоялась защита работ. Жюри оценивало полноту раскрытия профессии, креативность, артистичность и эстетику. Лучше всех справилась команда «Селикционеры».

Все участники получили памятные и сладкие призы, а также дневник выбора профессии.



Организаторами мероприятия выступили набережночелнинское образовательное учреждение «Эрудит-Селдом» и местный Центр занятости населения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.