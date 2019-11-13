Прифтис о своем удалении в матче с «Олимпией»: «Мое поведение было некорректным»

(Любляна, 13 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал гостевое поражение от словенской «Олимпии» (76:81) в Кубке Европу и принес извинения за свое удаление с площадки.

«Прежде всего, хочу поздравить хозяев с победой, они хорошо играли. Матч для нас был очень сложным, защищались мы слишком мягко, не слишком активно атаковали. И допускали много потерь. Но ребята бились до конца», — резюмировал Прифтис.

Говоря о своем удалении в конце третьей четверти, Прифтис признал свою горячность: «Был сложный игровой момент в ходе атаки „Олимпии“. Мне показалось, что хозяева нарушили правила. У арбитров было другое мнение, „Олимпия“ забила трехочковый. Я не сдержал своих эмоций, о чем сожалею, мое поведение было некорректным. Я это признаю и прошу меня извинить».

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