УНИКС проиграл «Олимпии», но продолжил лидировать в Кубке Европы

(Любляна, 13 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС проиграл сегодня в Любляне местной «Олимпии» в седьмом туре группового турнира Кубка Европы со счетом 76:81. Но неудача не повлияла на турнирное положение, УНИКС продолжает лидировать в своей группе.

В предыдущем туре словенцы после пяти поражений подряд одержали первую победу, обыграв в Стамбуле «Дарушшафаку». Соответственно, у «Олимпии» появились хотя бы теоретические шансы на попадание в следующий этап турнира, что добавило хозяевам настроения.

УНИКС же продолжает испытывать сильные кадровые проблемы. По-прежнему в лазарете команды находятся Дмитрий Усминский, Хаукур Палссон и Андрей Кощеев. Хорошо еще, что к матчу в Любляне вернулся в строй греческий форвард казанцев Костас Каймакоглу.

Игру с «Олимпией» гости начали в таком составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Евгений Колесников и Костас Каймакоглу. Начали лучше гости, после греческих «трех» Манцариса и Каймакоглу, 5:8. Но довольно скоро хозяева счет сравняли, 10:10, а потом сделали заметный рывок, 20:14. Так что «Олимпия» вполне заслуженно первую четверть выиграла, 24:18. Не в последнюю очередь еще и потому, что словенцы выиграли щит, подбор 10-5.

Только приблизились в счете казанцы в начале второго периода, 26:22, а затем три точных дальних броска «Олимпии», потери гостей и в середине четверти счет стал 39:22. Рывок хозяев 10-0. К концу периода УНИКС играет чисто американским составом — Морган, Смит, Маккаллум, Уилсон, Тайес. Они и сократили отрыв, 41:31 за 50 секунд до конца первой половины. С таким счетом и ушли команды на большой перерыв. Преимущество под щитом помогает пока словенцам лидировать, подбор 20-14. Да и ошибаются гости чуть чаще, потери 4-5.

Американским составом гости начали третью четверть и отыграли больше ее половины. Отметим, что публика, пускай и заполнившая арену чисто символически (1 тыс. 800 человек по протоколу), уважительным гулом реагировала на данки и блошкоты Тайеса и Моргана. Баскетбол тут любят и понимают. Гости тем временем сократили очковый дефицит до шести, 49:43 от рук Моргана. Но «Олимпия» и на этот раз сумела вновь уйти в отрыв, 55:45. Не выдерживают нервы у наставника УНИКСа Димитриса Прифтиса, арбитры удаляют его с площадки в конце четверти за два технических фола. Заканчивал матчи матч казанцы под руководством помощника Прифтиса Томаса Нику.

Удаление главного тренера не сломало гостей. После очередной «трехи» Смита вскоре после начала заключительной четверти счет стал 63:56. Еще два дальних попаданий Смита — 65:62. Судьи не жалеют фолов гостям, так что словенцы в первой половине четверти забивают исключительно со штрафных. Ни одного попадания с игры. Стали попадать и вновь оторвались, 78:66 за три минуты до конца. Макколлум получает жесткий удар локтем в глаз. После «парашюта» Тайеса, на кольцо мяч ему набросил Смит, 78:72, «Олимпия» берет тайм-аут. Играть еще 101 секунду. Догнать хозяев гостям не удалось.

«Олимпия» (Любляна, Словения) — УНИКС (Казань, Россия) — 81:76 (24:18, 17:13, 22:20, 18:25). Самые результативные: «Олимпия» — Миллер-Макинтайр (13), Хопкинс (20), Боатрайт (14), Блажич (10); УНИКС — Морган (15), Смит (26), Тайес (12).

В активе казанцев осталось пять побед при двух поражениях. В следующем туре 20 ноября УНИКС примет дома французский «Нантер-92». А в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ 16 ноября казанцы в Перми сыграют с «Пармой». В Пермь УНИКС отправился не заезжая домой прямиком из Любляны через Москву.

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