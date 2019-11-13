Кабмин РТ установил, как будут субсидироваться помогающие МСБ центры

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Правительство Татарстана своим постановлением установило порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности региональных центров компетенций по выращиванию субъектов малого и среднего предпринимательство.

Документ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Он разработан в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в РТ на 2018–2021 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ на 2014–2021 годы».

Под региональными центрами компетенций в постановлении понимаются действующие на территории региона некоммерческие организации, одним из учредителей которых или единственным учредителем является Татарстан. Выращивание же субъектов МСП в контексте документа – мероприятия по оказанию информационной, консультационной и иной поддержки.

Кроме того, постановление устанавливает ограничении по выдаче субсидий и перечисляет затраты, на которые может быть направлена субсидия. Это, в том числе, выплата зарплат, уплата налогов, оплата коммунальных услуг и других текущих расходов.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экономики Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Гарантийный фонд РТ лидирует в России по объему выданных поручительств по кредитам.

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