Фарид Мухаметшин принял участие в вечере памяти Ильгама Шакирова в Уфе

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в Уфе принял участие в вечере памяти татарского певца Ильгама Шакирова. Концерт прошел в рамках международного фестиваля татарской песни имени Рашида Вагапова, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что творческое наследие Ильгама Шакирова – общее достояние братских народов Татарстана и Башкортостана. А проведение таких вечеров, по его мнению, имеет большое значение, поскольку укрепляет культурные связи, обогащает духовную жизнь двух республик.

«Объединенные музыкальным творчеством Ильгама Шакирова, сегодня на эту сцену выйдут лучшие татарские исполнители, чтобы отдать дань уважения горячо любимому певцу, укрепить духовное единство и культурные связи между нашими народами», – подчеркнул глава парламента Татарстана.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев поприветствовал гостей вечера на татарском языке. «Ильгам Шакиров всегда был и остается своим, родным, любимым исполнителем. И это понятно, ведь его творчество встречает понимание наших братских народов, объединенных одной исторической судьбой, менталитетом и культурными традициями», – заявил он.

Перед концертом «Памяти Ильгама Шакирова» главы парламентов Татарстана и Башкортостана возложили цветы к памятнику Габдулле Тукаю. Он был открыт в Уфе в апреле текущего года во время проведения Дней РТ в Башкортостане.

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