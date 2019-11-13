WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 ноября 2019, 20:46

ОбществоКультура

Фарид Мухаметшин принял участие в вечере памяти Ильгама Шакирова в Уфе

Рекомендуем

ОбществоКультура

Фарид Мухаметшин принял участие в вечере памяти Ильгама Шакирова в Уфе

Фото: gossov.tatarstan.ru

Творческое наследие Ильгама Шакирова – общее достояние братских народов Татарстана и Башкортостана, отметил глава парламента РТ.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в Уфе принял участие в вечере памяти татарского певца Ильгама Шакирова. Концерт прошел в рамках международного фестиваля татарской песни имени Рашида Вагапова, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что творческое наследие Ильгама Шакирова – общее достояние братских народов Татарстана и Башкортостана. А проведение таких вечеров, по его мнению, имеет большое значение, поскольку укрепляет культурные связи, обогащает духовную жизнь двух республик.

«Объединенные музыкальным творчеством Ильгама Шакирова, сегодня на эту сцену выйдут лучшие татарские исполнители, чтобы отдать дань уважения горячо любимому певцу, укрепить духовное единство и культурные связи между нашими народами», – подчеркнул глава парламента Татарстана.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев поприветствовал гостей вечера на татарском языке. «Ильгам Шакиров всегда был и остается своим, родным, любимым исполнителем. И это понятно, ведь его творчество встречает понимание наших братских народов, объединенных одной исторической судьбой, менталитетом и культурными традициями», – заявил он.

Перед концертом «Памяти Ильгама Шакирова» главы парламентов Татарстана и Башкортостана возложили цветы к памятнику Габдулле Тукаю. Он был открыт в Уфе в апреле текущего года во время проведения Дней РТ в Башкортостане.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Заинске в 2020 году построят ипотечный дом – впервые с 2016 года
Новости дня
22:02
Жителей Татарстана приглашают написать всероссийскую контрольную «Выходи решать!»

Контрольную по физике, математике и информатике можно будет написать в течение суток в онлайн-режиме.

21:42
Кабмин РТ установил, как будут субсидироваться помогающие МСБ центры

Речь идет о НКО, оказывающих бизнесу информационную, консультационную и иную поддержку.

21:28
Глава Гидрометцентра Татарстана ответит на вопросы граждан в Казани

Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться по телефону.

21:12
В деревне Средний Кумор после капремонта открыли детский сад на 25 детей

Ремонт по республиканской программе обошелся в 12,3 млн рублей.

21:00
«ВКонтакте» введет дизлайки для комментариев в сообществах
20:46
Фарид Мухаметшин принял участие в вечере памяти Ильгама Шакирова в Уфе

Творческое наследие Ильгама Шакирова – общее достояние братских народов Татарстана и Башкортостана, отметил глава парламента РТ.

20:36
В Заинске в 2020 году построят ипотечный дом – впервые с 2016 года

Рядом с новым ипотечным домом появятся детсад и школа.

20:24
Роспотребнадзор по РТ ответит на вопросы о качестве и безопасности товаров и услуг

Горячая линия ведомства будет работать до 15 ноября с 10.00 до 16.00.

20:14
«Туйметкинский песчаный карьер» заплатит полмиллиона за незаконную добычу недр в РТ

Факт незаконной добычи песка обнаружили экологи в Черемшанском районе Татарстана.

20:04
«Казаночка» взяла реванш в Новгороде

Казанские баскетболистки выиграли у клуба «Черные медведи – Политех» со счетом 81:61.

19:50
Минниханов предложил провести конкурс на лучшее оформление аэропорта «Бегишево»

Президенту РТ презентовали концепцию ребрендинга воздушной гавани в связи с присвоением ей имени Николая Лемаева.

19:40
В РТ определили победителей конкурса на лучший урок по финансовой грамотности

Всего на конкурс было подано около 100 работ, победителями и призерами стали 13 педагогов.

19:28
Школы Татарстана по нацпроекту «Культура» до конца года получат 61 пианино

Музыкальные инструменты начнут поступать в школы с 15 ноября.

19:18
В Касимове установят памятную плиту в честь хана Ураз-Мухаммеда

Память правителя Касимовского ханства из казахской ветви Чингизидов увековечат по инициативе посольства Казахстана.

19:08
В Минсельхозе сообщили о рекордном урожае масличных культур в стране

В Татарстане завершена уборка рапса, а подсолнечник обмолочен с 75% площадей.

18:56
Создаваемый к юбилею ТАССР портал «Век татарской музыки» презентуют в начале 2020 года

Музыкально-информационный портал сделает национальную классику доступной далеко за пределами Татарстана.

18:46
Шаймиев о праздновании стояния на Угре: Путь к единению требует возобладания разума

Госсоветник Татарстана прокомментировал инициативу губернатора Калужской области увековечить историческую дату, которую многие считают сомнительной.

18:32
Сгоревший ресторан «Арарат» в Набережных Челнах продали с торгов казанской фирме

В документации объект значится как незавершенное строительством двухэтажное здание общей площадью 2632 кв. метра.

18:22
Казань вошла в топ-3 городов России по оценке жителями качества работы местных властей

Жители столицы Татарстана уверены в своей способности ощутимо влиять на действия городской администрации.

18:14
В Татарстане к концу года оцифруют 7,4% документов всего архивного фонда

На сегодня оцифровано более 168 тыс. единиц хранения, что составляет 5,2% от общего объема.

18:08
«Рубин» оштрафован на 200 тыс. рублей за драку фанатов в Самаре

На казанский клуб также наложен штраф в размере 60 тыс. рублей за нецензурные кричалки фанатов и выход тренера за пределы технической зоны.

18:00
Иван Гущин: Около 800 старинных зданий Татарстана необходимо отразить в Росреестре

Для проведения работы по внесению сведений о памятниках в Росреестр необходимо около 70 млн рублей.

17:48
Минниханов прибыл в Дубай для участия во II Всемирном саммите толерантности

Президент РТ, в частности, поучаствует в торжественной церемонии открытия и посетит некоторые сессии.

17:46
В Татарстане к 100-летию ТАССР оцифровали 7 млн листов архивных документов

К юбилею республики оцифрованы 42 тыс. единиц хранения – это нормативные акты, принятые с момента образования ТАССР по настоящий день.

17:36
Профессор КФУ поддержала идею запрета одноразового пластика в России
События