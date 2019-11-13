Главное управление ветеринарии Кабмина РТ объявило конкурс для журналистов

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Татарстана объявило конкурс для представителей средств массовой информации «Ветеринарная служба РТ на страже эпизоотического благополучия и продовольственной безопасности». Призовой фонд конкурса составляет 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится по нескольким номинациям. В частности, «Лучший печатный материал», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучший телесюжет» и «Лучшая радиопередача, радиосюжет». Работы будут приниматься на русском и татарском языках.

«На конкурс принимаются журналистские работы, опубликованные в печатных и электронных СМИ или в теле- и радиоэфирах Казани и Татарстана с 1 сентября 2019 по 31 июля 2020 года», – говорится в сообщении управления.

Заявки на конкурс будут приниматься с 15 июля по 15 августа 2020 года. Для участия нужно направить заявку на электронную почту (Guv.Pressa@tatar.ru), а после и конкурсную работу. Конкурсная комиссия определит победителей с 16 по 25 августа 2020 года.

Победители конкурса получат дипломы и ценные призы. Награждение состоится на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня ветеринарного работника-2020.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте: http://guv.tatarstan.ru/rus/prioritetnie-proekti.htm.

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