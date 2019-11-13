«Казаночка» взяла реванш в Новгороде

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Баскетболистки «Казаночки» выиграли сегодня в Новгороде у клуба «Черные медведи – Политех» матч регулярного чемпионата Суперлиги-1. Счет встречи – 81:61 в пользу подопечных Петра Самойленко.

Самой результативной среди победительниц стала Ольга Лаврова, которая набрала 18 очков.

«Казаночка» выиграла шесть из десяти сыгранных в регулярном чемпионате матчей и занимает пятое место в турнирной таблице.

16 и 17 ноября казанские баскетболистки встретятся в Санкт-Петербурге с местным «Спартаком».

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