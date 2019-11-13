Жителей Татарстана приглашают написать всероссийскую контрольную «Выходи решать!»

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Жители Татарстана 16 ноября смогут принять участие в просветительской акции — всероссийской контрольной по физике, математике и информатике «Выходи решать!», сообщает Минобрнауки РТ.

Контрольную в онлайн-режиме можно написать на сайте проекта в течение всего дня с полуночи до 23.50 по московскому времени, а также на специально организованных площадках. В целом по России будет работать более 150 площадок.

«Участникам предложат решить пять задач по каждому из трех предметов. Можно выбрать одну-две дисциплины или проверить свои знания во всех. Для участия в проекте необходима регистрация на сайте», — говорится в сообщении министерства.

Все участники акции получат электронные сертификаты, а победители — призы от организаторов. Это льготное поступление в Заочную физико-техническую школу при МФТИ, обучение в очной школе подготовки к олимпиадам по физике и математике и бесплатный доступ к интерактивному курсу по математике — образовательной платформе «Учи.ру».

Проект «Выходи решать!» создан в 2017 году. В этом году просветительская акция в России и за рубежом пройдет уже в третий раз. Мероприятие проходит более чем в 40 странах мира. В прошлом году контрольную написали 57 тыс. человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.