В Касимове установят памятную плиту в честь хана Ураз-Мухаммеда

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В городе Касимове Рязанской области установят мемориальную плиту в честь одиннадцатого по счету правителя Касимовского ханства – Ураз-Мухаммеда (Ораз-Мухаммеда), выходца из казахской ветви Чингизидов. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

Церемония открытия памятной плиты состоится 15 ноября в полдень на территории Старого татарского кладбища, неподалеку от текие Афган-Мухаммед-султана. Инициатива установки памятника принадлежит Чрезвычайному и Полномочному послу Казахстана в России Имангали Тасмагамбетову.

Трехметровая мемориальная плита изготовлена из гранита насыщенного коричневого цвета, ее венчает стилизованный купол мечети. Памятник будет установлен на пьедестале и окружен оградой из темно-красного гранита. По всей длине мемориала идет надпись: «Ораз-Мухаммед Онданулы, 1573–1610. Казахский султан, правитель Касимовского ханства».

Ураз-Мухаммед – старший сын Ондан-султана и внук казахского хана Шигая. С 1587 года – на русской службе, с 1600-го стал касимовским ханом. Активно участвовал в событиях Смутного времени. Сначала воевал на стороне царя Василия Шуйского, затем – на стороне самозванца Лжедмитрия II. Убит в ноябре 1610 года Лжедмитрием II под Калугой. За его смерть в декабре того же года отомстил князь Петр Урусов, зарубив самозванца.

В октябре 2019 года общественность Казахстана отметила 447-летие со дня рождения Ураз-Мухаммеда.

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