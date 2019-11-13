Школы Татарстана по нацпроекту «Культура» до конца года получат 61 пианино

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Школы Татарстана до конца года получат 61 пианино по национальному проекту «Культура». Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила первая заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова.

По словам докладчика, поставки музыкальных инструментов отечественного производства в школы республики начнутся с 15 ноября.

Адгамова также отметила, что в прошлом году на обновление парка музыкальных инструментов были выделены средства в размере 551,5 тыс. рублей, в том числе 231,6 тыс. рублей – из бюджета Татарстана. В этом году выделены 6,5 млн рублей на приобретение 100 тальян-гармоней.

«Инструменты будут распределены между детскими музыкальными школами и школами искусств. В настоящее время по итогам торгов заключены контракты, происходит поставка тальянов. До конца года будет поставлена оставшаяся партия», – заключила первая замглавы Минкультуры РТ.

В Татарстане в 2018 году были выделены 33 гранта Правительства РТ для поддержки детских школ искусств и их преподавателей.

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