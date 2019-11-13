В Заинске в 2020 году построят ипотечный дом – впервые с 2016 года

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В 4-м микрорайоне города Заинска ведется строительство ипотечного дома. В будущем микрорайон будет расширяться и застраиваться новыми объектами – здесь появятся школа, детский сад и другие дома. Об этом сообщает «Заинск-информ».



О имеющихся планах рассказал руководитель исполкома района Ильнар Хафизов. Он также отметил, что в этом году руководство муниципалитета уделило особое внимание нуждам молодых семей, которые мечтают о собственной квартире по программе социальной ипотеки.





Ильнар Хафизов побывал на строительной площадке и увидел, на каком этапе находится строительство нового дома. Уже два месяца с утра и до темноты здесь трудится бригада рабочих из десяти человек. Холодный период времени никак не влияет на качество работ. Многоквартирный дом планируется сдать к августу 2020 года.



По словам подрядчика Руслана Алехина, фундаментные работы уже завершены. Сейчас ведется укладка цокольной части дома и подготовка к перекрытию первого этажа. «Затем рабочие приступят к возведению стен», – добавил он.





Летом следующего года заинцы увидят трехэтажный 24-квартирный дом из красного кирпича на два подъезда.

В новом доме будут жить участники программы социальной ипотеки – дети-сироты и молодые семьи. До этого последнее строительство ипотечного дома в Заинском районе проходило в 2016 году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.