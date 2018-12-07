Иван Гущин: Около 800 старинных зданий Татарстана необходимо отразить в Росреестре

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В материалах Росреестра отсутствуют сведения о взятии государством под охрану почти 800 старинных зданий Татарстана, которые представляют культурную и историческую ценность. Отсутствие сведений может создавать угрозу для сохранения памятников. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» руководитель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Сегодня в отрасли сохранения памятников истории и архитектуры имеется законодательный пробел, когда объекту присваивается статус выявленного, он по закону попадает под государственную охрану, но при этом в Росреестре каких-либо обременений в отношении объекта не фиксируется. Подобных объектов в нашей республике более 800», – рассказал Гущин.

По его словам, чтобы провести работу по включению в государственный реестр объектов культурного наследия, необходимо примерно 70 млн рублей. «В этом году в соответствии с программными мероприятиями комитетом организована системная работа в отношении более 80 объектов. Проводится соответствующая государственная историко-культурная экспертиза, определяются границы территории памятников, разрабатывается предмет охраны», – пояснил собеседник агентства.

Также с Росреестром в настоящее время прорабатывается вопрос регистрации охранных обязательств в отношении выявленных объектов культурного наследия. Ранее собственница старинного здания ратуши Арска начала самовольную разборку здания, хотя и была уведомлена исполнительным комитетом Арского района о включения здания 1853 года постройки в список охраняемых объектов. По данным комитета, в отношении собственника будут приняты меры реагирования. За повреждение памятника предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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