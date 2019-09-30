Минниханов прибыл в Дубай для участия во II Всемирном саммите толерантности

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах для участия в работе II Всемирного саммита толерантности. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники мероприятия обсудят пути распространения ценностей терпимости на глобальном уровне и способы поддержки конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями. Затронут они в том числе и роль правительств в продвижении ценностей терпимости и братства.

Запланирован также широкий обмен мнениями о значении укрепления партнерских отношений и сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и безопасности во всем мире.

«Рустам Минниханов примет участие в торжественной церемонии открытия II Всемирного саммита толерантности, а также посетит ряд сессий», – отметили в пресс-службе Президента РТ.

Кроме того, должны состояться встречи Рустама Минниханова с министром толерантности ОАЭ шейхом Нахайяном Мубараком ан-Нахайяном и генеральным секретарем саудовского благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies принцессой Ламией бинт Маджид ас-Сауд.

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