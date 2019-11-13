В деревне Средний Кумор после капремонта открыли детский сад на 25 детей

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Сегодня в деревне Средний Кумор Кукморского района Татарстана после капитального ремонта открылся детский сад «Капелька», расположенный под одной крышей со школой. Об этом пишет местная газета «Трудовая слава».



Здесь будут воспитываться 25 детей в возрасте от трех до семи лет. Ремонт обошелся в 12,3 млн рублей. Работы проводились в рамках республиканской программы.





На сегодняшний день в детском саду созданы все условия для проведения игр и занятий, для воспитания и обучения.





Торжественное открытие состоялось при участии главы района Сергея Димитриева, замглавы района Равии Каримуллиной, замруководителя исполкома района по социальным вопросам Айгуль Ахметшиной, начальника Управления образования Роберта Мансурова, главы Среднекуморского сельского поселения Юрия Исынбаева и других официальных лиц, а также местных сельчан.





«Пусть этот детский сад никогда не пустует», – пожелал глава района Сергей Димитриев.

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