В Казани 20 прокуроров со всей страны получили дипломы о повышении квалификации

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Казани 20 прокуроров из Уральского и Приволжского ФО получили дипломы о повышении квалификации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня в Казанском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры РФ 20 работникам прокуратуры в торжественной обстановке вручили дипломы о профессиональной переподготовке. Среди выпускников – четверо прокуроров из Татарстана: сотрудники аппарата надзорного ведомства Олеся Соколова и Марат Шаехов, первый заместитель Альметьевского городского прокурора Марсель Гимаев, заместитель прокурора Пестречинского района Петр Глухов.

Замгенпрокурора России Сергей Зайцев, поздравляя выпускников с успешным завершением учебы по видеоконференции, пожелал реализации намеченных планов и профессиональных успехов и нацелил их на безупречное выполнение служебных обязанностей.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который лично принимал участие в итоговой аттестации выпускников, отметил высокий уровень их теоретических знаний и пожелал всем успешно применять их на практике.



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