В Татарстане к 100-летию ТАССР оцифровали 7 млн листов архивных документов

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане к 100-летию образования ТАССР оцифровали 7 млн листов архивных документов. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила председатель Госкомитета республики по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«К 100-летию образования ТАССР оцифровали 42 тыс. единиц хранения. Это все документы, связанные с организацией 100-летнего юбилея республики. Это нормативно-правовые акты Кабинета Министров РТ, Аппарата Президента РТ – 7 млн листов нормативных актов за 100 лет», – рассказала докладчик.

Габдрахманова упомянула, что в Татарстане создана Единая архивная информационная система. «Государственные и все 46 муниципальных архивов подключены к ней. Планируется подключение и организаций к источникам комплектования архивов, их около 3 тыс. Сейчас уже часть органов исполнительной власти начала работать с системой», – отметила она.

Единая архивная информационная система оптимизирует поиск и работу с архивными документами. Кроме того, она содержит научно-справочный аппарат к архивным документам. Благодаря системе оказание госуслуг может происходить без посещения архивов.

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