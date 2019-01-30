Казань вошла в топ-3 городов России по оценке жителями качества работы местных властей

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-3 городов России по совокупной оценке жителями качества работы местных властей. Таковы результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ, основанного на социологическом опросе, проведенном в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек.

Столица Татарстана оказалась на третьем месте в рейтинге. Ее опередили Грозный, занявший первое место, и ставшая второй Тюмень. Набережные Челны разместились на шестой позиции.

При этом в среднем по стране 48% жителей крупных и средних городов полностью или в основном согласны с тем, что местные власти многое делают для благополучия их населенных пунктов. По этому критерию лидируют Грозный, Тюмень и Москва.

Набережные Челны с 64% уверенных в активности городских властей – на четвертой позиции, а Казань с 60% – на пятой.

Вместе с тем в своей способности сильно влиять на местные власти «полностью или в основном» убеждены лишь 26% жителей крупных и средних городов. Казань по оценке горожанами этого фактора оказалась на третьем месте (34% согласных с этим опрошенных), пропустив вперед Грозный и Севастополь. Набережные Челны с 27% не вошли в топ-10.

Не давали взяток за последний год врачам, учителям, полицейским, работникам ЖКХ и другим представителям социальных слуг 76% участников исследования. Больше всего не сталкивавшихся с коррупцией оказалось в Севастополе. Казань с 79% не дававших взяток и Набережные Челны с 77% не попали в топ-10.

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