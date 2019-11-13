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Татар-информ

13 ноября 2019, 16:56

Общество

Комитет по охране памятников остановил разбор старинного здания ратуши Арска

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Общество

Комитет по охране памятников остановил разбор старинного здания ратуши Арска

Фото: Пресс-служба комитета ОКН

О незаконных работах на выявленном объекте культурного наследия в органы власти сообщили обеспокоенные жители Арского района.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия остановил разбор старейшего здания Арска, которое было построено в качестве городской ратуши. Собственник предупрежден об уголовной ответственности за снос памятника. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» руководитель комитета Иван Гущин.

«По требованию комитета работы по разбору здания приостановлены. Собственник дает устные пояснения о том, что она не знала об имеющемся обременении на данный объект. Хотя еще в сентябре текущего года письмом исполнительного комитета Арского района собственник был проинформирован о статусе здания и возможности проведения каких-либо работ в его отношении исключительно при соблюдении норм действующего законодательства», — сказал Гущин. Он уточнил, что владелица здания Фардия Закирова получила извещение 9 октября 2019 года согласно почтовому уведомлению.

Руководитель комитета пояснил, что собственнице здания направлено предписание о незамедлительной остановке любых работ на выявленном объекте культурного наследия с разъяснением о возможной уголовной ответственности за уничтожение или повреждение выявленных объектов культурного наследия.

Ранее в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия поступило обращение от члена экспертной группы краеведов-историков Артура Тумакова, который, как и жители Арска, выразил обеспокоенность судьбой здания городской администрации.

Сотрудники комитета уже через час выехали в Арск, чтобы на месте проконтролировать состояние старинного здания. Они увидели, как группа рабочих производит демонтаж мезонина, а именно каменных стен и крыши. На момент осмотра от мезонина осталось одно деревянное окно, чудом державшееся на фрагменте каменной стены, конструкция крыши с мезонином оказалась полностью разобрана. На территории находилась строительная техника.

Кроме того, сотрудниками комитета были зафиксированы изменения характеристик объекта: вместо ранее существовавшего исторического пристроя возведен новый, из современного кирпича, без ранее согласованной проектной документации. При этом надлежащих разрешений по сохранению органом охраны объектов культурного наследия в отношении здания не выдавалось.

Здание городской ратуши Арска было построено в 1853 году. В начале XX века на первом этаже здания размещалось одноклассное женское училище, на втором — городская дума.

В ноябре 1917 года в этом здании была провозглашена советская власть в Арской волости.

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