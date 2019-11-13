Парламенты Татарстана и Башкортостана подписали меморандум о развитии сотрудничества

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Парламенты Татарстана и Башкортостана подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Подписи под документом поставили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и глава Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В подписанном меморандуме отмечаются направления дальнейшей совместной деятельности. Это, в частности, согласованная политика в экономической и социальной сферах, укрепление единства народов, а также работа по проведению различных совместных мероприятий.

«Депутаты парламентов VI созыва Татарстана и Башкортостана продолжат сотрудничество по обмену опытом законотворческой деятельности, проведение мониторинга законов, поддержку обращений и законодательных инициатив», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Фарида Мухаметшина, парламенты двух республик занимают консолидированную позицию по многим вопросам. «Стараемся совместными усилиями поддерживать законодательные инициативы субъектов на федеральном уровне. Считаю, сегодня большее внимание должно быть уделено тому, как более эффективно использовать в дальнейшем потенциал депутатов наших парламентов в интересах избирателей», – подчеркнул он.

Константин Толкачев добавил, что парламент Башкортостана учитывает законотворческий опыт Татарстана при принятии собственных решений. «Мы внимательно следим за теми законопроектами, которые принимает парламент Татарстана. Кроме того, мы обмениваемся результатами мониторинга и, самое главное, по многим актуальным вопросам имеем общие позиции», – заявил он.

В марте 1997 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Татарстана и Государственным Собранием – Курултаем Башкортостана. Сотрудничество ведется как на уровне законодательных собраний, так и на уровне парламентских комитетов.

Фарид Мухаметшин в Уфе также встретился с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Они обменялись мнениями, касающимися реализации различных культурных и образовательных проектов на территории Татарстана и Башкортостана.

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